Ultime Notizie – Fi, caso Gelmini resta aperto: ‘sirene’ polo di centro? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il caso Gelmini sembra ‘congelato’, almeno per ora. Questa è l’impressione di tutti, dentro e fuori Forza Italia. O meglio, resta la distanza tra Silvio Berlusconi (che ha di nuovo la grana Ruby ter da affrontare) e la sua capo delegazione al governo Draghi, ma arrivare a parlare di ‘rimozione’ anche del ministro degli Affari regionali sembra un azzardo. In Transatlantico, a Montecitorio, girano tante voci, anche contraddittorie, come sempre capita nelle fasi più concitate della vita di Fi. C’è chi assicura che Gelmini è pronta a fare qualcosa al centro con chi ci sta, restando sempre nel perimetro del centrodestra. Per questo guarderebbe anche a Carlo Calenda e chi lavora per un terzo polo moderato. C’è chi giura che lei è corteggiata da ‘Azione’ e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilsembra ‘congelato’, almeno per ora. Questa è l’impressione di tutti, dentro e fuori Forza Italia. O meglio,la distanza tra Silvio Berlusconi (che ha di nuovo la grana Ruby ter da affrontare) e la sua capo delegazione al governo Draghi, ma arrivare a parlare di ‘rimozione’ anche del ministro degli Affari regionali sembra un azzardo. In Transatlantico, a Montecitorio, girano tante voci, anche contraddittorie, come sempre capita nelle fasi più concitate della vita di Fi. C’è chi assicura cheè pronta a fare qualcosa alcon chi ci sta,ndo sempre nel perimetro deldestra. Per questo guarderebbe anche a Carlo Calenda e chi lavora per un terzomoderato. C’è chi giura che lei è corteggiata da ‘Azione’ e ...

