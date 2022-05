Ultime Notizie – Draghi a guinzaglio Biden infiamma M5S, ira governisti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da una parte il graffio della ‘Iena’ Dino Giarrusso, che lascia il Movimento 5 Stelle e annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico che punti ad “azzerare il divario politico tra Nord e Sud”; dall’altra, la bufera che si abbatte sul tesoriere pentastellato Claudio Cominardi, fedelissimo di Beppe Grillo, per un post su Instagram che ritrae il premier Mario Draghi come un cane al guinzaglio del presidente Usa Joe Biden. Sullo sfondo l’eterno dilemma che anima la battaglia interna tra governisti e anti-Draghiani: continuare a sostenere l’esecutivo o uscire dalla maggioranza? Ci pensa l’uomo dei conti M5S con il suo post contro Draghi a gettare benzina sul fuoco, scatenando la reazione furente (anche nelle chat interne) dell’ala governista che si aspettava una netta presa di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Da una parte il graffio della ‘Iena’ Dino Giarrusso, che lascia il Movimento 5 Stelle e annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico che punti ad “azzerare il divario politico tra Nord e Sud”; dall’altra, la bufera che si abbatte sul tesoriere pentastellato Claudio Cominardi, fedelissimo di Beppe Grillo, per un post su Instagram che ritrae il premier Mariocome un cane aldel presidente Usa Joe. Sullo sfondo l’eterno dilemma che anima la battaglia interna trae anti-ani: continuare a sostenere l’esecutivo o uscire dalla maggioranza? Ci pensa l’uomo dei conti M5S con il suo post controa gettare benzina sul fuoco, scatenando la reazione furente (anche nelle chat interne) dell’ala governista che si aspettava una netta presa di ...

