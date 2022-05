Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.266 contagi e 4 morti: bollettino 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 1.266 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.103.639 (96,4% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.901 tamponi molecolari e 9.760 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 2.194 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 57,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 31.313, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 343 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 1.266 ida coronavirus in, 252022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 4. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.103.639 (96,4% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.901 tamponi molecolari e 9.760 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 2.194 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 57,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono31.313, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 343 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ParliamoDiNews : Nel ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo torna “Libera la natura” al “Giardino” - BlogSicilia - Ultime notizie da… - ParliamoDiNews : Ayala, la mafia sarà sconfitta - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia #casaminutella #giovannifalcone… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Lagarde (#Bce): #Ue acquisti in comune l’#energia. #Russia rimborserà il suo debito este… - junews24com : Igor Juve: nuovo nome in difesa per sostituire Chiellini. Le ultime novità - -