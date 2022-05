Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.874 contagi e 31 morti: bollettino 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 2.874 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 31 morti. I nuovi casi sono stati indiviiduati a fronte di 33.227 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’8,6%. I decessi nella regione da inizio pandemia salgono a 40.453. Cala il numero di pazienti in terapia intensiva, oggi 34, 2 meno di ieri. Cresce invece di 30 unità il numero di ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 779. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi contagi sono 1.010, di cui 488 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 349 nuovi casi, Monza e Brianza con 294, Varese con 218, Bergamo con 213, Como con 176, Pavia con 138 e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 2.874 i nuovida coronavirus25nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 31. I nuovi casi sono stati indiviiduati a fronte di 33.227 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’8,6%. I decessi nella regione da inizio pandemia salgono a 40.453. Cala il numero di pazienti in terapia intensiva,34, 2 meno di ieri. Cresce invece di 30 unità il numero di ricoverati nei repartiordinari,779. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovisono 1.010, di cui 488 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 349 nuovi casi, Monza e Brianza con 294, Varese con 218, Bergamo con 213, Como con 176, Pavia con 138 e ...

