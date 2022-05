Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 2.152 contagi e 9 morti: bollettino 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 2.152 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 maggio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 14.019 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 8.561 molecolari e 5.458 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%. si registrano 9 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 26 (-2 rispetto a ieri, pari a -7,1%), l’età media è di 68,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 938 (-66 rispetto a ieri, pari a -6,6%), età media 75,4 anni. L’età media ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 2.152 ida coronavirus inRomagna, 252022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 9. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 14.019 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 8.561 molecolari e 5.458 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%. si registrano 9 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 26 (-2 rispetto a ieri, pari a -7,1%), l’età media è di 68,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 938 (-66 rispetto a ieri, pari a -6,6%), età media 75,4 anni. L’età media ...

