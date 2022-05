Ultime Notizie – Conference League, finale Roma-Feyenoord: il risultato (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Roma batte il Feyenoord 1-0 nella finale di Conference League a Tirana e conquista il trofeo continentale. I giallorossi trionfano con il gol di Zaniolo, a segno al 32?. I giallorossi tornano a vincere una coppa a oltre mezzo secolo dalla conquista della Coppa delle Fiere nel 1960-61. Per l’Italia, un successo nelle competizioni europee a 12 anni dalla vittoria dell’Inter in Champions League nel 2010. LA PARTITA – Il Feyenoord parte con atteggiamento aggressivo e cerca di prendere in mano le redini del gioco sin dalle battute iniziali. La Roma è costretta ad arretrare nella propria trequarti e mette la testa fuori dal guscio al 7? con il primo tentativo di ripartenza. La formazione di Mourinho alza gradualmente il baricentro, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Labatte il1-0 nelladia Tirana e conquista il trofeo continentale. I giallorossi trionfano con il gol di Zaniolo, a segno al 32?. I giallorossi tornano a vincere una coppa a oltre mezzo secolo dalla conquista della Coppa delle Fiere nel 1960-61. Per l’Italia, un successo nelle competizioni europee a 12 anni dalla vittoria dell’Inter in Championsnel 2010. LA PARTITA – Ilparte con atteggiamento aggressivo e cerca di prendere in mano le redini del gioco sin dalle battute iniziali. Laè costretta ad arretrare nella propria trequarti e mette la testa fuori dal guscio al 7? con il primo tentativo di ripartenza. La formazione di Mourinho alza gradualmente il baricentro, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra due giorni sarebbero andati tutti in vacanza, sono invece finiti all'obitorio: 19 bambini e due delle loro maes… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - CorriereCitta : La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League - corgiallorosso : #RomaFeyenoord 1-0, le pagelle di CGR: basta una perla di Nic per alzare la Coppa - Hopethefirst1 : RT @PianetaMilan: #ConferenceLeague, #Roma campione! Basta #Zaniolo per battere il #Feyenoord #RomaFeyenoord -