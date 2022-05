Ultime Notizie – Chelsea news, governo inglese autorizza la vendita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il governo britannico autorizza la vendita del Chelsea a Todd Boehly per 4,25 miliardi di sterline, quasi 5 miliardi di euro. “La scorsa notte il governo del Regno Unito ha raggiunto una posizione in cui potremmo rilasciare una licenza che consente la vendita del Chelsea Football Club”, si legge in una dichiarazione del governo. “Dopo le sanzioni a Roman Abramovich il governo ha lavorato duramente per garantire che il Chelsea Football Club potesse continuare a giocare a calcio. Ma siamo sempre stati chiari sul fatto che il futuro a lungo termine del club poteva essere assicurato solo con un nuovo proprietario”. “Dopo un lungo lavoro, siamo ora soddisfatti del fatto che l’intero ricavato della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilbritannicoladela Todd Boehly per 4,25 miliardi di sterline, quasi 5 miliardi di euro. “La scorsa notte ildel Regno Unito ha raggiunto una posizione in cui potremmo rilasciare una licenza che consente ladelFootball Club”, si legge in una dichiarazione del. “Dopo le sanzioni a Roman Abramovich ilha lavorato duramente per garantire che ilFootball Club potesse continuare a giocare a calcio. Ma siamo sempre stati chiari sul fatto che il futuro a lungo termine del club poteva essere assicurato solo con un nuovo proprietario”. “Dopo un lungo lavoro, siamo ora soddisfatti del fatto che l’intero ricavato della ...

