UFFICIALE – Scontri Spezia-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito agli Scontri avvenuti tra i tifosi dello Spezia e quelli del Napoli. A distanza di tre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 maggio 2022) È arrivata ladelin merito agliavvenuti tra i tifosi delloe quelli del. A distanza di tre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Giovannasalva20 : RT @ParticipioPart: Nemmeno un cenno ai cori discriminatori . Il messaggio da parte delle istituzioni è chiaro: 'Dovete subire in silenzio!… - MaryBoom21 : RT @ParticipioPart: Nemmeno un cenno ai cori discriminatori . Il messaggio da parte delle istituzioni è chiaro: 'Dovete subire in silenzio!… - SportdelSud : ???? La decisione del #GiudiceSportivo sugli scontri avvenuti durante #SpeziaNapoli ?? - FeldiJr : RT @ParticipioPart: Nemmeno un cenno ai cori discriminatori . Il messaggio da parte delle istituzioni è chiaro: 'Dovete subire in silenzio!… - arkino82 : RT @ParticipioPart: Nemmeno un cenno ai cori discriminatori . Il messaggio da parte delle istituzioni è chiaro: 'Dovete subire in silenzio!… -