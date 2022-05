Uefa, Ceferin: “Club italiani in difficoltà a livello economico. Euro 2032 in Italia? Stadi terribili” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La candidatura dell’Italia a Euro 2032? Ho parlato molto con Gravina, penso che l’Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, lo vedo ogni giorno. Il problema per l’Italia è che la situazione a livello di infrastrutture è terribile per un paese di questo livello“. Così Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ai microfoni di Sky Sport allontana l’ipotesi che il Bel Paese possa ospitare la prossima rassegna continentale. “Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all’Italia di migliorare. Se non arriverà un aiuto dal governo Italiano garantendo che nuove infrastrutture vengano costruite potrebbe essere un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La candidatura dell’? Ho parlato molto con Gravina, penso che l’sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, lo vedo ogni giorno. Il problema per l’è che la situazione adi infrastrutture è terribile per un paese di questo“. Così Aleksander, presidente dell’, ai microfoni di Sky Sport allontana l’ipotesi che il Bel Paese possa ospitare la prossima rassegna continentale. “Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all’di migliorare. Se non arriverà un aiuto dal governono garantendo che nuove infrastrutture vengano costruite potrebbe essere un ...

