Ue, von der Leyen: “La violazione delle sanzioni restrittive sia considerato un crimine europeo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Ue cerca di inasprire il tono contro la Russia. Lo dice la stessa presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in un tweet: “Oggi adottiamo ulteriori misure per mantenere alta la pressione su Putin e sui suoi compari. In primo luogo, aggiungiamo le violazioni delle sanzioni dell’Ue all’elenco dei reati europei. Chi viola le sanzioni deve essere assicurato alla giustizia. Presentiamo poi regole più severe per tracciare e congelare i guadagni illeciti, anche dalla violazione delle sanzioni. Non lasceremo che gli oligarchi prosperino grazie alla macchina da guerra russa. I loro beni dovrebbero essere sequestrati e possibilmente utilizzati per ricostruire l’Ucraina”. La Commissione propone perciò che la violazione di sanzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Ue cerca di inasprire il tono contro la Russia. Lo dice la stessa presidente della Commissione Ue Ursula von der, in un tweet: “Oggi adottiamo ulteriori misure per mantenere alta la pressione su Putin e sui suoi compari. In primo luogo, aggiungiamo le violazionidell’Ue all’elenco dei reati europei. Chi viola ledeve essere assicurato alla giustizia. Presentiamo poi regole più severe per tracciare e congelare i guadagni illeciti, anche dalla. Non lasceremo che gli oligarchi prosperino grazie alla macchina da guerra russa. I loro beni dovrebbero essere sequestrati e possibilmente utilizzati per ricostruire l’Ucraina”. La Commissione propone perciò che ladi...

