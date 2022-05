Ue-Usa: lo stop del gas russo alla Finlandia è un ricatto (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione europea e gli Stati Uniti hanno scritto una dichiarazione congiunta. L’interruzione dell’elettricità e del gas naturale da parte della Russia alla Finlandia, dopo lo stop delle forniture di gas a Polonia e Bulgaria, è “ingiustificata e inaccettabile”. Ue-Usa: ecco una parte della dichiarazione “Attraverso la task force – prosegue la nota – continueremo a lavorare per diversificare la fornitura di gas naturale in Europa, mentre acceleriamo la diffusione dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti nelle case e nelle imprese europee, elettrifichiamo il riscaldamento e aumentiamo la produzione di energia pulita per ridurre del tutto la domanda di combustibili fossili”. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione europea e gli Stati Uniti hanno scritto una dichiarazione congiunta. L’interruzione dell’elettricità e del gas naturale da parte della Russia, dopo lodelle forniture di gas a Polonia e Bulgaria, è “ingiustificata e inaccettabile”. Ue-Usa: ecco una parte della dichiarazione “Attraverso la task force – prosegue la nota – continueremo a lavorare per diversificare la fornitura di gas naturale in Europa, mentre acceleriamo la diffusione dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti nelle case e nelle imprese europee, elettrifichiamo il riscaldamento e aumentiamo la produzione di energia pulita per ridurre del tutto la domanda di combustibili fossili”. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, stop all'esenzione sui bond, più vicino il default russo #ucraina #russia #putin #UkraineRussianWar… - frankray88 : Strage #Texas, ennesimo appello del presidente #Biden x lo stop delle armi in USA...disse quello che ha stanziato 4… - albertoMCMLXXXI : @MisssFreedom I cambiamenti di leadership nel mondo sono sempre avvenuti in modo violento con guerre, non è che per… - StrangerBandit : @Stop_Novax @Carmen87501283 Realpolitik: “piattaforma disoccupazione Crimea” e relativo addestramento 23.000 soldat… - rosialex2 : @matteorenzi Sarebbe ora che le armi venissero bandite. Non si risolvono i contrasti con la violenza. Chi possiede… -