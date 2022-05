Ucraina | Zelensky | ' 3 mesi di crimini di guerra russi | grazie a chi ci sostiene'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Kiev, 25 mag. (Adnkronos) - Volodymyrha ricordato nel messaggio video delle scorse ore i "tre" dall'inizio dell'invasione russa dell', lo scorso 24 febbraio, quando Vladimir Putin ha annunciato quella che per il Cremlino è una "operazione militare speciale". "Si è concluso il terzo mese della nostra difesa. E' un periodo lungo - ha detto il presidente ucraino - Non era stato nemmeno ipotizzato dai nostri nemici". "Sono tredididegli occupanti. Tredi attacchi, distruzione, blocchi - ha proseguito secondo il discorso riportato dalla presidenza- Dobbiamo sempre ricordarci che questi tresiamo sopravvissutialle decine di ...

7.57 - LA RUSSIA ATTACCA, MISSILI A ZAPORIZHZHIA La Russia ha attaccato Zaporizhzhia, dove si trova la più grande centrale nucleare ucraina, con 4 missili, uccidendo una persona. Diverse esplosioni so ...