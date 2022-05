(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - E'nel Paese. La sospensione dell'dellodi produzione delArtemisil, nella regione di Donetsk, ha portato lodi Drohobych ad aumentare la propria capacità di produzione fino a 55mila tonnellate, ma ciò non basterà neanche per coprire la regione di Leopoli. Lo riporta il canale di notizie ucraino Ukrinform.

Il Sannio Quotidiano

... in particolare attaccando i rifugi antiaerei posti nellochimico Azot di ... uno dei quali è riuscito a distruggere la difesa aerea. Una persona è stata uccisa e altre tre sono ...Da inizio anno il colosso automobilistico, complice la crisi geopolitica ine quella dei ... Il nuovofornirà moduli batteria per una serie di veicoli prodotti negli impianti di ... **Ucraina: stabilimento statale sospende attività, è emergenza sale nel Paese** In rete il video dell'attacco di Zaporizhzhia che ha distrutto lo stabilimento Motor Sich, produttore di motori per l'aviazione ucraina. La Russia chiede la rimozione delle sanzioni per evitare la cri ...I russi “sono diventati cauti, ma il loro raggruppamento navale oggi purtroppo ha il pieno controllo del Mar d’Azov, questo è chiaro, insieme allo Stretto di Kerch, e ora stanno bloccando i nostri por ...