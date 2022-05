Ucraina | Russia assedia Severodonetsk | morti e feriti sotto le bombe

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra traentra nel 4° mese, con l’offensiva di Mosca che avanza verso, dove si registrano pesanti combattimenti. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk Serhiy Haidai, ha reso noto che sei persone sono morte a causa dei bombardamenti russi e altre otto sono rimaste ferite. La maggior parte delle vittime si registrano vicino ai rifugi antiaerei. “I russi stanno picchiano la folla – ha detto ancora – Sì, sanno che nell’impianto chimico Azot disono stati allestiti rifugi antiaerei e lì stanno bombardando. Ieri hanno ucciso quattro locali, altri tre sono stati ricoverati in ospedale. Il nemico sa anche quali scuole hanno un rifugio e una donna è stata ferita vicino a una delle istituzioni educative”. Diverse esplosioni sono state ...

Il quarto missile è stato abbattuto dalla difesa aerea. I filorussi intanto annunciano che ... la capacità del Paese di resistere allaè stata una sorpresa e una fonte di ispirazione per ...L'tornerà ai colloqui con lasolo dopo che Mosca avrà restituito i territori conquistati dopo il 24 febbraio. Lo ha dichiarato il presidente dell', Volodymyr Zelensky, ...Milano, 25 mag. (askanews) - Poco prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una colazione ospitata dall'Ucraina a Davos, aveva detto che l'Ucraina combatterà fino a quando non si riprenderà tu ...(LaPresse) – L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha riferito che le forze armate russe hanno lanciato quattro missili sulla città uccidendo almeno una persona e ferendone altre tre.