Ucraina, Putin firma un decreto per favorire la cittadinanza russa a Kherson e Zaporizhia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Putin agevola la cittadinanza a Kherson e Zaporizhia . Il presidente russo, infatti, ha firmato un decreto che semplifica il procedimento per ottenere la cittadinanza russa per chi risiede nelle due ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022)agevola la. Il presidente russo, infatti, hato unche semplifica il procedimento per ottenere laper chi risiede nelle due ...

Advertising

GiovaQuez : Comunque se mandiamo armi non va bene, se si fanno telefonate a Putin è troppo poco, se si inviano proposte di pace… - martaottaviani : ****Allerta thread #Putin #Ucraina #guerra 1/Di sotto trovate il testo integrale tradotto della lettera del diploma… - rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - jmorat : RT @lucianocapone: Scrive il generale Fabio Mini sul Fatto che Joe Biden manda alla Cina “inviti” a invadere Taiwan “esattamente come ha fa… - jmorat : RT @jacopo_iacoboni: Putin disse: la Russia NON ha intenzione di occupare l'Ucraina Oggi firma un decreto per la cittadinanza russa veloce… -