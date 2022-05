(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Ilfrapotrebbe nutrirsi anche delle armi confiscate ai russi, spesso non tracciate, che finiscono sul mercato nero con ildi foraggiare una potenzialeinterna combattuta da quegli ucraini che potrebbero non accettare un accordo che il presidente Volodomyr Zelensky potrebbe un giorno sottoscrivere, all'insegna di concessioni territoriali ai russi in nome della pace. Ne parla con l'Adnkronos Alessandro, direttore di 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' appena reduce da un viaggio indurante il quale racconta di avere "colto il timore che movimenti nazionalisti e autonomisti, sia pure minoritari, potrebbero iniziare unaautonoma contro i nemici russi ...

ricorda che l'Ucraina è un paese in cui l'80% della popolazione è cristiana: 17mln di persone sono ortodossi aderenti al patriarcato di Mosca, 15 mln alla chiesa ortodossa dell'Ucraina, ... Ucraina, Monteduro (Acs): "Aumenta solco tra popolo e realpolitik, rischio guerriglia" (Adnkronos) – Il solco fra popolo e realpolitik potrebbe nutrirsi anche delle armi confiscate ai russi, spesso non tracciate, che finiscono sul mercato nero con il rischio di foraggiare una potenziale ...Roma, 17 mag. Adnkronos) – L'unità degli sforzi del Consiglio Panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose non va dispersa: "L'arcivescovo cattolico di rito latino di Leopoli e il vescovo ...