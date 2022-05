Ucraina, mamma maturanda: “Esame a 350 km Dublino ma siamo pronti, per poi tornare a casa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – L’organizzazione dell’Esame di maturità per gli studenti ucraini all’estero e la programmazione del futuro dei maturandi preoccupa le famiglie ucraine per il peso delle incertezze legate alla conclusione della guerra e delle conseguenti difficoltà di programmazione ed organizzative di un popolo stremato da mesi di combattimento e fuga dalle bombe. “In Irlanda, solo Dublino è stata offerta per il test. Ciò significa che tutti gli ucraini dovranno spostarsi lì per poterlo fare. Per noi sono 350 km. Ma siamo pronti, andremo a Dublino per la prova”, commenta all’Adnkronos Natalia, madre di Zoia Simanska, studentessa modello all’ultimo anno delle secondarie superiori con cui è fuggita in Irlanda. Al di là degli ulteriori disagi, legati al fatto che in ogni Paese europeo sono poche le sedi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – L’organizzazione dell’di maturità per gli studenti ucraini all’estero e la programmazione del futuro dei maturandi preoccupa le famiglie ucraine per il peso delle incertezze legate alla conclusione della guerra e delle conseguenti difficoltà di programmazione ed organizzative di un popolo stremato da mesi di combattimento e fuga dalle bombe. “In Irlanda, soloè stata offerta per il test. Ciò significa che tutti gli ucraini dovranno spostarsi lì per poterlo fare. Per noi sono 350 km. Ma, andremo aper la prova”, commenta all’Adnkronos Natalia, madre di Zoia Simanska, studentessa modello all’ultimo anno delle secondarie superiori con cui è fuggita in Irlanda. Al di là degli ulteriori disagi, legati al fatto che in ogni Paese europeo sono poche le sedi ...

