Ucraina | Kuleba accusa la Russia di ricatto sull' export agricolo

Il ministro al Forum di Davos: 'In Donbass situazione estremamente negativa per noi, il nostro sogno sono i tank Leopard ...Il capo della diplomazia, Dmytro, non usa mezzi termini e accusa frontalmente la Nato di non fare niente contro l'invasione del suo Paese da parte russa. 'Vediamo la Nato come un'... Ucraina, Kuleba: Nato non fa nulla di fronte all'aggressione russa. Putin facilita la cittadinanza russa nelle zone occupate - Mondo Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al forum di Davos. "Bisogna essere un pervertito politico – continua Kuleba - per incolpare l'Ucraina di continuare a combattere ...Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha accusato la Nato di "non fare letteralmente nulla" per far fronte all'aggressione russa. Intervenendo al Forum economico di Davos, in Svizzera, Kuleba ...