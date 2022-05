Ucraina, il Cremlino sul piano di pace italiano: «Da Medvedev parole importanti» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Cremlino torna sul piano di pace italiano, al centro del dibattito politico a Mosca e Kiev. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, pur rifiutandosi di commentare le proposte di Roma per la soluzione del conflitto in Ucraina, ha definito molto importante la posizione espressa ieri dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. L’ex presidente russo ieri ha scritto su Telegram: «C’è la sensazione che il piano italiano sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base delle fake news ucraine». Secondo quanto riporta l’agenzia Interfax, Peskov ha detto che il Cremlino non rilascerà commenti fino a quando il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Iltorna suldi, al centro del dibattito politico a Mosca e Kiev. Il portavoce del, Dmitry Peskov, pur rifiutandosi di commentare le proposte di Roma per la soluzione del conflitto in, ha definito molto importante la posizione espressa ieri dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri. L’ex presidente russo ieri ha scritto su Telegram: «C’è la sensazione che ilsia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base delle fake news ucraine». Secondo quanto riporta l’agenzia Interfax, Peskov ha detto che ilnon rilascerà commenti fino a quando il ...

Advertising

TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina | #25maggio Russi stanno devastando #Donbass e isolano #Severodonetsk. Missili su #Zaporizhzhia La resistenza ucra… - lautarismo1981 : Ti è difficile capirlo @ale_dibattista, lo so. Allora te lo spiego amico mio: vincere non significa issare la bandi… - Rossie9Isabella : RT @Gianl1974: Il Cremlino vuole scambiare un corridoio per le esportazioni di grano per la revoca delle sanzioni, - Il vice ministro degli… - 404Ics : RT @Gianl1974: rappresaglie del Cremlino, ha affermato Freeland. Un gruppo di uomini d'affari russi caduto sotto sanzioni si è offerto di d… - Gianl1974 : Il Cremlino vuole scambiare un corridoio per le esportazioni di grano per la revoca delle sanzioni, - Il vice minis… -