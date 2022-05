Ucraina: deputati Pd, 'mozione Holdomor come genocidio, tutti la sostengano' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo scelto una formula impegnativa, quella del genocidio, facendo riferimento alle indicazioni delle Nazioni Unite e pensiamo che il nostro Paese possa dare anche cosí un contributo alla difesa dell'identità nazionale dell'Ucraina. Riconoscere l'holodomor come genocidio è opporre a questa guerra la storia”. Lo ha detto Fausto Raciti, deputato Pd, intervenendo in conferenza stampa a Montecitorio per la presentazione della mozione che riconosce come genocidio l'Holodomor, lo sterminio per fame di circa 4 milioni di ucraini compiuto tra il 1932 e il 1933. Alla conferenza stampa hanno preso parte Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, oltre alla deputata democratica Flavia Piccoli Nardelli, l'ambasciatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo scelto una formula impegnativa, quella del, facendo riferimento alle indicazioni delle Nazioni Unite e pensiamo che il nostro Paese possa dare anche cosí un contributo alla difesa dell'identità nazionale dell'. Riconoscere l'holodomorè opporre a questa guerra la storia”. Lo ha detto Fausto Raciti, deputato Pd, intervenendo in conferenza stampa a Montecitorio per la presentazione dellache riconoscel'Holodomor, lo sterminio per fame di circa 4 milioni di ucraini compiuto tra il 1932 e il 1933. Alla conferenza stampa hanno preso parte Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, oltre alla deputata democratica Flavia Piccoli Nardelli, l'ambasciatore ...

