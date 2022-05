Ucraina, basta code per acquistare il francobollo con il soldato che fa il dito medio. Parte la vendita postale online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un kit di gadget pro Ucraina acquistabile online. È l’ultima iniziativa benefica lanciata dal servizio postale di Kiev (Ukrposhta). Per sostenere la nazione in guerra contro la Russia. L’ormai noto francobollo con il soldato che fa il dito medio all’incrociatore russo ‘Moskva’, ma anche felpe e magliette con la stessa stampa in vendita online. Per raccogliere soldi da destinare in beneficenza alla popolazione. È l’ultimo escamotage del servizio postale ucraino. La posta di Kiev mette in vendita online il kit con il francobollo “Oggi Ukrposhta sta diventando la prima posta al mondo ad aprire il proprio negozio sulla piattaforma mondiale eBay“. Così sui social il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un kit di gadget proacquistabile. È l’ultima iniziativa benefica lanciata dal serviziodi Kiev (Ukrposhta). Per sostenere la nazione in guerra contro la Russia. L’ormai notocon ilche fa ilall’incrociatore russo ‘Moskva’, ma anche felpe e magliette con la stessa stampa in. Per raccogliere soldi da destinare in beneficenza alla popolazione. È l’ultimo escamotage del servizioucraino. La posta di Kiev mette inil kit con il“Oggi Ukrposhta sta diventando la prima posta al mondo ad aprire il proprio negozio sulla piattaforma mondiale eBay“. Così sui social il ...

