Uber ha fatto un accordo con i tassisti anche in Italia (Di mercoledì 25 maggio 2022) I taxi del principale consorzio Italiano si potranno chiamare anche attraverso l'app della società americana, a partire da Roma Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) I taxi del principale consorziono si potranno chiamareattraverso l'app della società americana, a partire da Roma

Advertising

ilpost : Uber ha fatto un accordo con i tassisti anche in Italia - infoitinterno : I tassisti romani hanno fatto la pace con Uber: a Roma compariranno sull’app del colosso americano - sergioalesi : RT @PieroCeccherini: @sergioalesi Hanno pagato la licenza, hanno fatto investimenti? Lasciamoli pure lavorare, ma in regime di concorrenza:… - PieroCeccherini : @sergioalesi Hanno pagato la licenza, hanno fatto investimenti? Lasciamoli pure lavorare, ma in regime di concorren… - nemo0703 : UBER - welcome ?? congrats ?? ———- La minaccia della riforma per la concorrenza auspicata dalla UE, ha smosso i tas… -