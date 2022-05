Tumori cerebrali | ecco i vantaggi della chirurgia mininvasiva | pubblicata la ricerca del Neuromed

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’intervento neurochirurgico per l’asportazione di un tumore cerebrale può essere condotto con metodiche mininvasive, capaci di garantire lo stesso successo di asportazione radicale rispetto alle tecniche tradizionali ma con nettiper il paziente. È il risultato di uno studio condotto dall’equipe del professor Sergio Paolini, ResponsabileNeuro3 dell’Irccsin collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia dello stesso Istituto, pubblicato sulla rivista scientifica Neurosurgical Review. Basato sull’esperienza degli interventi chirurgici condotti dallo stesso gruppo, lo studio ha messo a confronto 306 casi tra pazienti operati in modalità mini-invasiva ed altri in cui l’intervento era stato condotto con metodica classica. Come viene evidenziato nella pubblicazione, gli autori hanno ...

