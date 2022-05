Tumore al pancreas, parte uno studio per sperimentare il farmaco decitabina (è già usato per mielodisplasia e leucemia mieloide) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Finora la decitabina (il nome commerciale del farmaco è Dacogen) era utilizzata per la mielodisplasia e la leucemia mieloide acuta. Ora si proverà a utilizzarla anche per il Tumore al pancreas . È ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Finora la(il nome commerciale delè Dacogen) era utilizzata per lae laacuta. Ora si proverà a utilizzarla anche per ilal. È ...

Advertising

Renzo3Renzo : Un paziente è morto di tumore al pancreas i medici dell'ospedale hanno chiesto ai parenti di firmare che è morto di… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tumore al pancreas, parte uno studio per sperimentare il farmaco decitabina (è già usato per mielodisplasia e leucemia… - vinnix63 : RT @ilmessaggeroit: Tumore al pancreas, parte uno studio per sperimentare il farmaco decitabina (è già usato per mielodisplasia e leucemia… - miguelymosa : RT @ilmessaggeroit: Tumore al pancreas, parte uno studio per sperimentare il farmaco decitabina (è già usato per mielodisplasia e leucemia… - ilmessaggeroit : Tumore al pancreas, parte uno studio per sperimentare il farmaco decitabina (è già usato per mielodisplasia e leuce… -