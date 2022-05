Trentino, un nuovo quotidiano sfida i media dell’editore Michl Ebner e il suo monopolio: in campo scendono da Confindustria all’Ance (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un nuovo quotidiano, contro il monopolio informativo nella regione Trentino Alto-Adige. A lanciarlo, da martedì 1 novembre, con diffusione a Trento e provincia, è un pool di imprenditori trentini, che per il momento tengono coperto il nome della testata. Avrà un calendario di uscita di 6 giorni su 7 (con esclusione, quindi, del lunedì), un formato di 40 pagine e una redazione composta da 22 giornalisti. A dirigerlo sarà Simone Casalini, già in servizio al Corriere del Trentino e attuale caporedattore web del Corriere del Veneto e del Corriere di Bologna. La nuova iniziativa editoriale nascerà in un contesto informativo che è finito anche nel mirino dell’Antitrust nel 2018. L’editore Michl Ebner (a destra nella foto in evidenza, ndr) di Athesia oltre un anno fa ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un, contro ilinformativo nella regioneAlto-Adige. A lanciarlo, da martedì 1 novembre, con diffusione a Trento e provincia, è un pool di imprenditori trentini, che per il momento tengono coperto il nome della testata. Avrà un calendario di uscita di 6 giorni su 7 (con esclusione, quindi, del lunedì), un formato di 40 pagine e una redazione composta da 22 giornalisti. A dirigerlo sarà Simone Casalini, già in servizio al Corriere dele attuale caporedattore web del Corriere del Veneto e del Corriere di Bologna. La nuova iniziativa editoriale nascerà in un contesto informativo che è finito anche nel mirino dell’Antitrust nel 2018. L’editore(a destra nella foto in evidenza, ndr) di Athesia oltre un anno fa ha ...

