Trasporto aereo: Finnair, si vola in Oriente con le promozioni per Thailandia e India (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Finnair, la compagnia aerea finlandese, ha lanciato una campagna promozionale verso Bangkok in Thailandia e Mumbai e Nuova Delhi in India, per promuovere queste destinazioni, perfette per una fuga a Oriente questa estate. Da oggi fino al 7 giugno 2022, i viaggiatori italiani potranno beneficiare di tariffe scontate per partire da Milano e Roma e raggiungere le mete soleggiate dell'Oriente con collegamenti rapidi attraverso l'aeroporto di Helsinki. A partire dal 15 giugno 2021, Finnair propone nuove tariffe che offrono ai clienti una maggiore scelta e opzioni per personalizzare il proprio viaggio: Light, Classic e Flex. Il biglietto Economy Light è ideale per viaggi leggeri a un prezzo minimo in date specifiche. I passeggeri possono viaggiare con 1 ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) -, la compagnia aerea finlandese, ha lanciato una campagna promozionale verso Bangkok ine Mumbai e Nuova Delhi in, per promuovere queste destinazioni, perfette per una fuga aquesta estate. Da oggi fino al 7 giugno 2022, i viaggiatori italiani potranno beneficiare di tariffe scontate per partire da Milano e Roma e raggiungere le mete soleggiate dell'con collegamenti rapidi attraverso l'aeroporto di Helsinki. A partire dal 15 giugno 2021,propone nuove tariffe che offrono ai clienti una maggiore scelta e opzioni per personalizzare il proprio viaggio: Light, Classic e Flex. Il biglietto Economy Light è ideale per viaggi leggeri a un prezzo minimo in date specifiche. I passeggeri possono viaggiare con 1 ...

