Toti (Liguria): «Dopo le elezioni ci vuole un governo con spirito draghiano» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo le elezioni ci vuole un governo con spirito draghiano. Lo dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Sono preoccupato perché vedo i partiti totalmente indifferenti al tema della governabilità e quindi della legge elettorale. Capisco che l’argomento non appassioni il grande pubblico ma chi fa politica dovrebbe porsi qualche domanda». Per Toti il problema non è la legge elettorale: «Io sono laico: si può andare al bipartitismo con le primarie all’americana o si può andare al proporzionale. Ragioniamone, ma il fatto che questa legge elettorale non abbia funzionato è sotto gli occhi di tutti. Se resta questa legge elettorale succederà una cosa molto semplice: che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022)leciuncon. Lo dice il presidente della RegioneGiovanniin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Sono preoccupato perché vedo i partiti totalmente indifferenti al tema della governabilità e quindi della legge elettorale. Capisco che l’argomento non appassioni il grande pubblico ma chi fa politica dovrebbe porsi qualche domanda». Peril problema non è la legge elettorale: «Io sono laico: si può andare al bipartitismo con le primarie all’americana o si può andare al proporzionale. Ragioniamone, ma il fatto che questa legge elettorale non abbia funzionato è sotto gli occhi di tutti. Se resta questa legge elettorale succederà una cosa molto semplice: che ...

