Torino | nuove designazioni di Lo Russo per enti partecipati | Araldi presidente di Afc

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Eccole lenomine fatte dal sindaco diStefano Loper gliparticipati del Comune. Per la presidenza Afc, la partecipata che gestisce i cimiteri torinesi è stato designato Andrea Araldi, revisore contabile ed esperto in amministrazione e management di impresa. Come amministratore delegato Carlo Tango, già vicepresidente di Amiat, come consigliere Beatrice Rinaudo, candidata con il centrodestra e figlia dell’ex pm figlia dell’ex pm Antonio Rinaudo e poi consulente per il Covid della Regione Piemonte. Per l’Associazione Urban Lab Marco Aimetti è stato indicato come consigliere. Aimetti è l’ex presidente degli architetti torinese e membro del Consiglio nazionale della categoria. Per 5T Martina Giombini. Entrano nei Cda, come rappresentanti della Città Elena Actis per l’Associazione Hydroaid e per il ...