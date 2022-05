Torino, Lukic Vojvoda e l’urgenza del rinnovo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Torino vuole blindare con urgenza Lukic e Vojvoda per non portarli a scadenza e svenderli quando sarà il momento Il Torino ha visto la crescita di diversi giocatori sotto la gestione Juric. Tra questi vi sono senza dubbio Lukic e Vojvoda. Il centrocampista ha chiuso la stagione nel miglior modo possibile tra gol e assist, l’esterno è stato sempre una garanzia per il tecnico. Entrambi sono in scadenza nel 2024, ma la volontà dei granata è quella di blindarli. Aumentare la tempistica del contratto e alzare l’ingaggio rispettando il tetto salariale, questa la mossa urgente del Torino. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilvuole blindare con urgenzaper non portarli a scadenza e svenderli quando sarà il momento Ilha visto la crescita di diversi giocatori sotto la gestione Juric. Tra questi vi sono senza dubbio. Il centrocampista ha chiuso la stagione nel miglior modo possibile tra gol e assist, l’esterno è stato sempre una garanzia per il tecnico. Entrambi sono in scadenza nel 2024, ma la volontà dei granata è quella di blindarli. Aumentare la tempistica del contratto e alzare l’ingaggio rispettando il tetto salariale, questa la mossa urgente del. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

