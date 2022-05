Torino, cane meticcio ucciso da un pitbull: ferita la padrona che cercava di salvarlo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un cane meticcio di otto anni e di piccola taglia è stato sbranato e ucciso da un pitbull , mentre la sua padrona, che ha disperatamente cercato di salvarlo, è rimasta ferita dai morsi. È accaduto in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Undi otto anni e di piccola taglia è stato sbranato eda un, mentre la sua, che ha disperatamente cercato di, è rimastadai morsi. È accaduto in ...

