Tirana, paura hooligans: scontri nella notte, espulsi 80 romanisti. In 22mila in città senza biglietto (Di mercoledì 25 maggio 2022) La notte di violenza a Tirana ha portato al fermo di quasi un centinaio di persone tra tifosi della Roma e del Feyenoord. Alcuni sono stati rispediti nel territorio di appartenenza perché... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi violenza aha portato al fermo di quasi un centinaio di persone tra tifosi della Roma e del Feyenoord. Alcuni sono stati rispediti nel territorio di appartenenza perché...

Advertising

angzarre : Hanno fatto bene a rispedirceli a Roma, però un pò di galere albanese forse gli avrebbe fatto bene. 'Tirana, paura… - infoitsport : Da Roma a Tirana, dopo gli scontri espulsi i tifosi fermati. Rimpatriati 80 italiani. Alcuni per paura degli … - mlpedo : RT @andfranchini: Roma-Feyenoord, la partita è a Tirana ma si ferma Roma: transenne e stop a bus per paura dei vandali - andfranchini : Roma-Feyenoord, la partita è a Tirana ma si ferma Roma: transenne e stop a bus per paura dei vandali - GuidoPerini : @capuanogio Come mai a Varsavia erano Laziali e a Tirana 'Italiani'...avete forse paura a dire che erano 'Romanisti… -