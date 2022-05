Tirana | impressionanti scontri tra tifosi olandesi e polizia prima della finale di Conference League Video

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – Afioccano glitralocale, come riportato dall’Ansa,didi staseratraGlitrae lalocale si sono moltiplicati nella serata di ieri. L’occasione è la vigiliaben notadi, dove si affronteranno la Roma e il Feyenoord. Attualmente due(probabilmente giallorossi dalle prime notizie emerse) sono in ospedale dopo ...

Advertising

IlPrimatoN : I tifosi del Feyenoord non si sono trattenuti -

scontri tra tifosi olandesi e polizia prima della finale di... Approfondimenti Cronacascontri tra tifosi olandesi e polizia prima della finale di ...Forse la testa è già a. Venezia voto 6 : Il primo verdetto di questa Serie A è la ... capaci di tirare fuori dal cilindro reti. Belotti lotta come un leone, sacrificandosi anche ...la finale della Conference League in programma a Tirana il 25 maggio. In attesa di due gare infuocate, che possono mettere la ciliegina sulla torta alla prima stagione dello Special One, c’è da ...