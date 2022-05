Tirana | espulsi 51 romanisti fermati dalla polizia Timori per 22mila senza biglietto in città

Advertising

infoitsport : Da Roma a Tirana, dopo gli scontri espulsi i tifosi fermati. Rimpatriati 80 italiani. Alcuni per paura degli … - Rolfi39 : RT @repubblica: Da Roma a Tirana, dopo gli scontri espulsi i tifosi fermati. Rimpatriati 80 italiani - infoitsport : Tirana sotto assedio: due italiani in ospedale, 60 tifosi fermati ed espulsi. E negli scontri spunta una pisto - MrSnell3 : @FedericoDav_SSL @youhatemario Mah credo sia scoppiata soprattutto per il confronto con il trattamento dei giornali… - repubblica : Da Roma a Tirana, dopo gli scontri espulsi i tifosi fermati. Rimpatriati 80 italiani -

In 22mila senza biglietto Ma il rischio più grande sarà nelle prossime ore quando 176 voli in totale atterreranno a, i tifosi saranno scortati tutti in centro città e divisi in base alla loro ...Sono stati gli agenti italiani a intercettare i 51 ultras romanisti,dalle autorità di. La polizia italiana li ha accompagnati alla nave che li riporterà a Bari, da lì a Roma. Non sono ...Notte di tensione e allerta molto alta nella capitale albanese che ospita per la prima volta una competizione europea. 50 tifosi espulsi non assisteranno alla partita di Conference League tra Roma e ...Scontri a Tirana, con feriti e tifosi fermati dalla polizia. Tifosi olandesi portati in commissariato. 06.00 Scontri a Tirana, fermati 48 italiani e 12 olandesi. Sono 60 i tifosi di Roma e Feyenoord, ...