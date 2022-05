“Thor: Love and Thunder”: le ultime sul film Marvel (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si tratta dell’ultima avventura del Dio del Tuono Sono stati condivisi nelle ultime ore, il nuovo trailer e il poster del film Marvel Studios Thor: Love and Thunder. Vengono così svelati dettagli sull’ultima avventura del Dio del Tuono, incluso un viaggio verso l’Olimpo in cui Zeus (Russell Crowe) regna sovrano. Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si tratta dell’ultima avventura del Dio del Tuono Sono stati condivisi nelleore, il nuovo trailer e il poster delStudiosand. Vengono così svelati dettagli sull’ultima avventura del Dio del Tuono, incluso un viaggio verso l’Olimpo in cui Zeus (Russell Crowe) regna sovrano. Ilsegue(Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia,si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) ...

