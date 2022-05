Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer e il poster con Chris Hemsworth (Di mercoledì 25 maggio 2022) Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer e il poster del film Marvel Studios diretto da Taika Waititi con Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson e Natalie Portman Il nuovo trailer e il poster del film Marvel Studios Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, al cinema dal 6 luglio. Thor: Love and Thunder – poster La storia Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022)and, ile ildel film Marvel Studios diretto da Taika Waititi contian Bale, Tessa Thompson e Natalie Portman Ile ildel film Marvel Studiosand, diretto da Taika Waititi (: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, al cinema dal 6 luglio.andLa storia Il film segue) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ...

