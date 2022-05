This is Us: ecco come finisce (anticipazioni americane) (Di mercoledì 25 maggio 2022) This is Us - Justin Hartley, Chrissy Metz e Sterling K. Brown E’ finita un’era per gli appassionati di serie tv: ieri sera su NBC è andato in onda l’ultimo episodio della sesta stagione di This is Us, intitolato semplicemente Us, che il pubblico italiano potrà vedere su Fox tra oltre un mese, precisamente il 27 giugno. La lunga storia della famiglia Pearson è giunta a conclusione e tutti i nodi sono venuti al pettine, svelando il destino di Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley). Se non avete voglia di aspettare tanto per conoscere i dettagli, proseguite nella lettura; altrimenti, fermatevi qui. This is Us 6: cosa succede nell’ultimo episodio, “Us” L’ultimo episodio della serie è strettamente connesso al penultimo, dunque è necessario partire da lì. Nel penultimo episodio, intitolato The Train, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 maggio 2022)is Us - Justin Hartley, Chrissy Metz e Sterling K. Brown E’ finita un’era per gli appassionati di serie tv: ieri sera su NBC è andato in onda l’ultimo episodio della sesta stagione diis Us, intitolato semplicemente Us, che il pubblico italiano potrà vedere su Fox tra oltre un mese, precisamente il 27 giugno. La lunga storia della famiglia Pearson è giunta a conclusione e tutti i nodi sono venuti al pettine, svelando il destino di Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley). Se non avete voglia di aspettare tanto per conoscere i dettagli, proseguite nella lettura; altrimenti, fermatevi qui.is Us 6: cosa succede nell’ultimo episodio, “Us” L’ultimo episodio della serie è strettamente connesso al penultimo, dunque è necessario partire da lì. Nel penultimo episodio, intitolato The Train, ...

