Texas, Salvador Ramos morto dopo la strage: ha ucciso 19 bambini e 4 adulti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si sa ancora molto poco della storia di Ramos . Il suo volto oggi è su tutti i media americani ma della sua vita, prima che diventasse un killer, uno spietato assassino di bambini, non si conosce molto. I media americani, dopo la strage nella scuola del Texas costata la vita a 19 studenti e a 4 adulti, ne parlando come di uno studente come tanti. Si legge su tutti i siti oggi che Salvador Ramos, era uno studente di un liceo dell’area e poco prima della strage ha contatto una sconosciuta su Instagram dicendole che aveva un segreto che voleva condividere: “sto per…”. Succede sempre più spesso che i ragazzi, prima di compiere un gesto folle, come può essere quello fatto da Ramos, si confidino o che addirittura mandino in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si sa ancora molto poco della storia di. Il suo volto oggi è su tutti i media americani ma della sua vita, prima che diventasse un killer, uno spietato assassino di, non si conosce molto. I media americani,lanella scuola delcostata la vita a 19 studenti e a 4, ne parlando come di uno studente come tanti. Si legge su tutti i siti oggi che, era uno studente di un liceo dell’area e poco prima dellaha contatto una sconosciuta su Instagram dicendole che aveva un segreto che voleva condividere: “sto per…”. Succede sempre più spesso che i ragazzi, prima di compiere un gesto folle, come può essere quello fatto da, si confidino o che addirittura mandino in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un in… - fanpage : ULTIM'ORA Sparatoria in una scuola elementare. Chi è il killer che ha ucciso 14 bambini e una maestra in #Texas - tg2rai : #UltimOra, #StatiUniti, sparatoria alla #RobbElementaryschool di Uvalde in #Texas. 21 vittime di cui 19 bambini e 2… - ufogufo : RT @Agenzia_Ansa: Chi era il killer della strage alla Robb elementary school in Texas. Salvador Ramos, 18 anni. Lavorava in un ristorante v… - Frankf1842 : RT @fanpage: #Texas, Salvador Rolando Ramos, il 18enne che ieri ha commesso la strage alla Robb Elementary School di #Uvalde, è stato da ba… -