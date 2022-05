Texas, guerra e balneari: sono tanti gli esempi dell’odio che prevale sulla solidarietà (Di mercoledì 25 maggio 2022) È noto che il fine fondamentale e primario del pensiero neoliberista è quello di eliminare la solidarietà delle persone e dei Popoli, rendere gli individui egoisti e fare in modo che essi siano facilmente oggetto dell’accaparramento, anche mentale, da parte delle multinazionali e della finanza. Dopo oltre 60 anni di dominio di questo principio malefico sembra proprio che l’odio ispira ormai tutti a combattersi l’un l’altro e a far sparire il concetto stesso di Popolo, e cioè di civiltà. Ieri a Uvalde, nei pressi di San Antonio, Texas, il 18enne Salvador Ramos ha sparato contro i bimbi di una scuola uccidendone 19 insieme a due insegnanti. In tal modo egli ha continuato purtroppo un’antica tradizione di violenza, seguita anche da molti poliziotti americani nei confronti di uomini di colore. Anche a livello internazionale sembra che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) È noto che il fine fondamentale e primario del pensiero neoliberista è quello di eliminare ladelle persone e dei Popoli, rendere gli individui egoisti e fare in modo che essi siano facilmente oggetto dell’accaparramento, anche mentale, da parte delle multinazionali e della finanza. Dopo oltre 60 anni di dominio di questo principio malefico sembra proprio che l’odio ispira ormai tutti a combattersi l’un l’altro e a far sparire il concetto stesso di Popolo, e cioè di civiltà. Ieri a Uvalde, nei pressi di San Antonio,, il 18enne Salvador Ramos ha sparato contro i bimbi di una scuola uccidendone 19 insieme a due insegnanti. In tal modo egli ha continuato purtroppo un’antica tradizione di violenza, seguita anche da molti poliziotti americani nei confronti di uomini di colore. Anche a livello internazionale sembra che la ...

