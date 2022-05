Tesoretto Juve: quanto valgono oggi Miretti, Fagioli e Rovella? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si preannuncia un mercato estivo caldo per la Juventus che potrebbe decidere di sacrificare tre baby fenomeni per avere liquidità fresca. Finita la stagione, è tempo di pensare al mercato con la Juventus che deve assolutamente rialzare la testa dopo un quarto posto che non può far avere un bilancio positivo viste le ambizioni dei bianconeri ai nastri di partenza. L’obiettivo, ora, è piuttosto chiaro: ripartire per tornare a vincere, sia in in Italia che in Europa. Missione per nulla semplice considerando gli investimenti da fare, tanti e di qualità. Allegri ha bisogno di diversi innesti e, non è detto, che per arrivarci non si decida si sacrificare tre giovani fenomeni; stiamo parlando, ovviamente, di Rovella, Fagioli e Miretti. LaPresseDue 2001 e un 2003; sono giovani ma hanno già dimostrato di poter ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si preannuncia un mercato estivo caldo per lantus che potrebbe decidere di sacrificare tre baby fenomeni per avere liquidità fresca. Finita la stagione, è tempo di pensare al mercato con lantus che deve assolutamente rialzare la testa dopo un quarto posto che non può far avere un bilancio positivo viste le ambizioni dei bianconeri ai nastri di partenza. L’obiettivo, ora, è piuttosto chiaro: ripartire per tornare a vincere, sia in in Italia che in Europa. Missione per nulla semplice considerando gli investimenti da fare, tanti e di qualità. Allegri ha bisogno di diversi innesti e, non è detto, che per arrivarci non si decida si sacrificare tre giovani fenomeni; stiamo parlando, ovviamente, di. LaPresseDue 2001 e un 2003; sono giovani ma hanno già dimostrato di poter ...

