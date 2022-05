Terremoto a Mediaset, il conduttore lascia dopo anni di successi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Terremoto a Mediaset, lascia un pezzo da novanta pronto a lasciare. Solo un anno fa la corazzata targata Berlusconi aveva detto addio a Alessia Marcuzzi. La showgirl aveva dato l’annuncio con un misto di dolore e rabbia. “Volevo essere io a darvi questa notizia prima che la leggiate in giro sui giornali, magari in maniera non proprio corretta. dopo tanti anni a Mediaset ho pensato di prendermi una pausa, un periodo tutto per me. Questo perché non ce la faccio a vedermi in alcuni programmi che mi sono stati proposti”. “Per questo – e non a cuor leggero – ho detto all’azienda di voler lasciare tutto, ovviamente ringraziandoli per avermi sostenuta in tutto questo tempo. Ho iniziato a lavorare con loro con il Festivalbar, Mai Dire Gol, Colpo di Fulmine, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)un pezzo da novanta pronto are. Solo un anno fa la corazzata targata Berlusconi aveva detto addio a Alessia Marcuzzi. La showgirl aveva dato l’annuncio con un misto di dolore e rabbia. “Volevo essere io a darvi questa notizia prima che la leggiate in giro sui giornali, magari in maniera non proprio corretta.tantiho pensato di prendermi una pausa, un periodo tutto per me. Questo perché non ce la faccio a vedermi in alcuni programmi che mi sono stati proposti”. “Per questo – e non a cuor leggero – ho detto all’azienda di volerre tutto, ovviamente ringraziandoli per avermi sostenuta in tutto questo tempo. Ho iniziato a lavorare con loro con il Festivalbar, Mai Dire Gol, Colpo di Fulmine, ...

Advertising

infoitcultura : Terremoto Mediaset, la stella della tv è stata fatta fuori: non c'è stato niente da fare - StellaSirio60 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone -