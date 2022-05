Tennis | Roland Garros | Musetti spaventa Tsitsipas che si impone in rimonta al 5° set

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Una grande partita di Lorenzo, soprattutto nei primi due set, non è bastata per superare il greco Stefanosal primo turno del. L'azzurro hato il numero 4 del seeding francese per i primi due set vinti 7-5, 6-4, poi il campione greco è salito di livello ed ha messo in mostra una superiore condizione atletica,ndosi inin cinque set con il punteggio di 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 in tre ore e 33 minuti di gioco.

sportmediaset : Medvedev e Rublev al secondo turno, Tsonga dice addio al tennis #Roland-Garros - SkySport : ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsi… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Cecchinato al secondo turno Battuto lo spagnolo Andujar in cinque set #SkySport #Cecchinato #RonaldGarros - sportface2016 : #RolandGarros | #Tsonga saluta tra le lacrime: rimpianto #Musetti con #Tsitsipas ma l'#Italia c'è - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: Musetti lotta fino all'ultimo set ma Tsitsipas recupera e passa al secondo turno ?????????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Roland… -

Camila Giorgi si è qualificata al secondo turno delGarros 2022. L'azzurra è stata brava a imporsi contro la cinese Zhang, rimontando dopo aver perso il primo set. La marchigiana si è così guadagnata la possibilità di proseguire la propria ...In defnitiva, ilfrancese non può sorridere: in totale, su 15 francesi al via alGarros, 9 sono stati eliminati d'acchito e le belle notizie non sono poi fantastiche. 24 maggio 2022 Roland Garros, Tennis 360, Ep.3: Tsonga appena la racchetta, avrebbe vinto slam in altra epoca Il recap del day 3 del Roland Garros 2022: per l'Italia vincono Sinner, Sonego, Giorgi e Cecchinato mentre si arrendono Musetti e Paolini.Roland Garros 2022 - Lorenzo Musetti regala due set da sogno nel primo turno dell’Open di Francia contro Stefanos Tsitsipas. Il greco tuttavia dà una prova di forza e rimonta al 5° set, spegnendo il ...