Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - sportal_it : Roland Garros, Carlos Alcaraz più forte della paura - Luxgraph : Roland Garros, la Trevisan batte Linette e passa al terzo turno - TV7Benevento : Tennis: Roland Garros, Alcaraz vince derby maratona con Ramos-Vinolas - - TennisWorldit : Roland Garros, Day 5: Jannik Sinner ultimo match, in campo anche la Giorgi e Sonego -

Eurosport IT

Finisce nel peggiore dei modi, con un infortunio ed un ritiro il torneo di Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno delGarros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 35enne di Arma di Taggia, n.51 ATP, dopo aver regolato in tre set all'esordio l'australiano Alexei Popyrin, n.102 del ...Il video con gli highlights del match tra Novak Djokovic e Alex Molcan, valido per il secondo turno delGarros 2022. Il serbo domina i primi due set, deve faticare però nel terzo set a vincere definitivamente la resistenza dello slovacco. Finisce col punteggio di 6 - 2 6 - 3 7 - 6. In alto ecco ... Roland Garros, Tennis 360, Ep.3: Tsonga appena la racchetta, avrebbe vinto slam in altra epoca Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Il giovane spagnolo Carlos Alcaraz si qualifica a fatica per il terzo turno del Roland Garros. La testa di serie numero 6 dello Slam parigino ha vinto il derby maratona ...L'olandese, alla sua seconda presenza a Parigi, per la prima volta approda dunque al terzo turno Tennis, Roland Garros: infortunio al polpaccio, Fognini si ritira. Finisce nel peggiore dei modi, con u ...