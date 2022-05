(Di mercoledì 25 maggio 2022)potrebbe tornare in prima serata su Canale 5 con un ruolo da protagonista: l’ultima indiscrezione Nuova proposta per(screenshot GF Vip)Nel corso della recente edizione del Grande Fratello Vip, il pubblico ha conosciuto alcuni lati inediti di. La soprano con i suoi atteggiamenti ed alcuni scivoloni ha diviso l’opinione pubblica. Allo stesso tempo sembrerebbe non aver però minato la considerazione della rete che la ritiene ancora fondamentale. Lo conferma il fatto che per la soprano l’avventura in casapotrebbe non essere ancora finita. Il suo nome è infatti finito nuovamente al centro della programmazione di Canale 5 in occasione della prossima stagione televisiva. Secondo una ...

Advertising

el_marrano : Devo fare una telefonata di lavoro urgente e importante ma ora come ora appoggerei la testa in mezzo a un paio di t… - BunnnyLebowski : @BooksChatter @silvanarm @BrownRudnickLLP Ah, grazie. Quella telefonata al 911 di Rocky era molto strana e la sua v… -

DirettaNews.com

... nel veronese: nellacon... La Russia non dá l'ok alle spedizioni del grano ucraino. Gas,... La strada per la costruzione di un esercito europeo e di una comune difesa Ue, resadalla ...... riuscendo comunque a gestire unao a seguire le indicazioni GPS dello smartphone. Hype HP3. S - PLUS: laterale INTERFONO TECNOLOGICO HP3. S - PLUS dispone di una calotta in ... Telefonata urgente da Mediaset, Katia Ricciarelli convocata in ufficio: inizia a settembre Hype HP3.S-PLUS: il casco jet con interfono hi-tech pensato per scooteristi e motociclisti che cercano sicurezza e comfort nella guida di tutti i giorni ...Telefona alla nonna e chiede dei soldi per la mamma. Falso nipote ruba 10mila euro ad un’anziana di Monticelli. Il fatto è successo martedì scorso. L’anziana mentre si trovava da sola in casa ha ricev ...