Tè e tisane | bustine killer | cosa si nasconde nella nostra tazza

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Spesso succede l’impensabile, ciò che ci sembra più sano da ingerire cela proprietà “”, altro che effetto detox… Quante volte ci è capitato di affidare il nostro benessere a tè e. In un momento di relax non può mancare una bellain infusione in compagnia di un libro. Ebbene quello in cui abbiamo sempre creduto puòre elementi “”… Tè esi- curiosauro.itTè e: i pesticidi che non ho aspettavi La rivista francese Millions de consummateurs ha analizzato 28 prodotti tra tè eper capirecontengono. Ciò che è emerso? Un ...