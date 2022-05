Tasse e cuneo fiscale, perché l’Italia è al quinto posto tra i Paesi Ocse (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tasse e cuneo fiscale: secondo l’ultima analisi dei dati relativa al 2021, l’Italia è al quinto posto tra i Paesi Ocse. In Italia, il peso del fisco sul lavoro si è fatto più leggero ma il prelievo relativo a imposte sul reddito e contributi continua a essere uno dei più impegnativi nel mondo industrializzato, soprattutto se si prende in considerazione il caso dei lavoratori con figli. A questo proposito, il rapporto Taxing Wages dell’Ocse ha rivelato che il cuneo fiscale italiano – ossia la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione nette dei dipendenti – è stato pari al 46,5% nel 2021, registrando un crollo di 1,4 punti percentuali del 2020. I dati elaborati nel rapporto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022): secondo l’ultima analisi dei dati relativa al 2021,è altra i. In Italia, il peso del fisco sul lavoro si è fatto più leggero ma il prelievo relativo a imposte sul reddito e contributi continua a essere uno dei più impegnativi nel mondo industrializzato, soprattutto se si prende in considerazione il caso dei lavoratori con figli. A questo proposito, il rapporto Taxing Wages dell’ha rivelato che ilitaliano – ossia la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione nette dei dipendenti – è stato pari al 46,5% nel 2021, registrando un crollo di 1,4 punti percentuali del 2020. I dati elaborati nel rapporto, ...

