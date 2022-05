Tagliano la gomma dell’auto | poi rubano mentre il proprietario cambia la ruota | VIDEO

Advertising

PolimericaNews : RT @PolimericaNews: I costruttori tedeschi di machine e impianti per la trasformazione di plastiche e gomma tagliano le stime 2022 dopo i r… -

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

... a sorprendere preghiere su cappelli a larghe falde e dentro a scarpe di, magari un po' ... aiuta i tuoi poveri fedeli scissi, sbreccati, che sile vene per capire fino in fondo la ...Il caro benzina impatta dunque sugli automobilisti ma anche sulle imprese (trasporto su, ... mentre i peschereccile uscite per i rincari del gasolio per la pesca. Soveria Simeri, tagliano ruote a pensionato mentre è in chiesa