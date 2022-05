Svaligiano una villa a Monte Porzio Catone mentre la famiglia dorme: “Il padre probabilmente è stato narcotizzato” (Di mercoledì 25 maggio 2022) I bambini erano a letto da un po’, così come la mamma e il papà. Era Sabato sera, una serata tranquilla. Se non che, durante la notte, un gruppo di ladri, ha iniziato a svaligiare il piano inferiore di una villa di Monte Porzio Catone, ai Monti Prenestini, mentre la famiglia dormiva. Il piano era studiato nei minimi dettagli. I genitori dei bambini si sono accorti di tutto solo al mattino. La casa era sottosopra. I ladri avevano rubato oro e denaro contante. Sotto choc il marito ha chiamato immediatamente i Carabinieri. La portafinestra aperta L’abitazione si trova in un’area in cui attorno non c’è molto. Isolata dal comune della provincia sud di Roma, per i ladri non è stato difficile. Avevano organizzato tutto nel dettaglio. Ma c’è stata una cosa a loro favore. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) I bambini erano a letto da un po’, così come la mamma e il papà. Era Sabato sera, una serata tranquilla. Se non che, durante la notte, un gruppo di ladri, ha iniziato a svaligiare il piano inferiore di unadi, ai Monti Prenestini,ladormiva. Il piano era studiato nei minimi dettagli. I genitori dei bambini si sono accorti di tutto solo al mattino. La casa era sottosopra. I ladri avevano rubato oro e denaro contante. Sotto choc il marito ha chiamato immediatamente i Carabinieri. La portafinestra aperta L’abitazione si trova in un’area in cui attorno non c’è molto. Isolata dal comune della provincia sud di Roma, per i ladri non èdifficile. Avevano organizzato tutto nel dettaglio. Ma c’è stata una cosa a loro favore. ...

