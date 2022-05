(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - “Prima di tutto quelè stato tutto tranne che 'super' ed è. E'. Loro possono fare tutto quello che vogliono. Adesso è un affare loro. Sonoche sia sotto l'aspetto legale sia sotto quello morale, abbiamo ragione noi. Sonochedi". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksanderin merito aldella. "Loro utilizzano come tema chiave il fatto che l'Uefa ha il monopolio e noi abbiamo risposto loro che la Uefa il monopolio non lo ha -aggiungea Sky Sport-. Se vogliono, possono giocare in una loro competizione. E' strano però che vogliano un loro ...

Advertising

TV7Benevento : Superlega: Ceferin, 'progetto finito, sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia' - - glooit : Calcio: Ceferin 'Superlega? Progetto finito' leggi su Gloo - sscalcionapoli1 : Ceferin pone la parola fine alla Superlega: “Progetto finito, lo dirà anche la Corte di Giustizia” - NmargheNiki : RT @salvatore12247: Ceferin ha l’ossessione della Superlega. … le sue continue dichiarazioni sono di una imbecillità unica. - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Ceferin: 'FFP, problemi per alcuni club italiani. Euro 2032 in Italia? Terribili infrastrutture. Superlega progetto finito'… -

"Il progettoNon è mai stato 'Super' ed è finito": così il presidente dell'Uefa, Aleksanderin una intervista a Sky. "Loro possono fare tutto quello che vogliono - ha aggiunto - Adesso è un ...... quando arriverà la decisione della corte di Giustizia in merito alla richiesta della... E lui: 'Ho ricevuto un trofeo Uefa da tre diversi presidenti: Johansson, Platini e. Sono l'...Sono sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia". Lo dice il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in merito al progetto della Superlega. "Loro utilizzano come tema chiave il fatto che l'Uefa ha ...(ANSA) - ROMA, 25 MAG - 'Il progetto Superlega Non è mai stato 'Super' ed è finito': così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin in ...