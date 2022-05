Sul cessate - il - fuoco negoziati in stallo. L'Ucraina chiede armi e accusa Nato di inerzia. Putin visita soldati feriti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per Zelensky solo incontro diretto fra lui e Putin può porre fine a guerra, ma non accetterà nessuna cessione del territorio ucraino. Da Mosca nuova bocciatura al piano dell'Italia 'anche se non si ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per Zelensky solo incontro diretto fra lui epuò porre fine a guerra, ma non accetterà nessuna cessione del territorio ucraino. Da Mosca nuova bocciatura al piano dell'Italia 'anche se non si ...

