Strage Texas, la tremenda fine della piccola Amerie Jo. 'Morta per cercare aiuto' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Amerie Jo Garza con il padre Angel (da Facebook) Uvalde, 25 maggio 2022 - Fra le 21 vittime della Strage in una scuola a Uvalde , Texas, c'è anche Amerie Jo Garza , uccisa con un colpo di pistola ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)Jo Garza con il padre Angel (da Facebook) Uvalde, 25 maggio 2022 - Fra le 21 vittimein una scuola a Uvalde ,, c'è ancheJo Garza , uccisa con un colpo di pistola ...

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - gondra_one : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… - filo_78 : RT @Giorgiolaporta: Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le #armi. A… -